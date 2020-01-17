شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى اليمنى يدمر أسلحة وتحصينات لمليشيا الحوثى بصعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الوطنى اليمنى أن الدفاعات الجوية لقواته دمرت اليوم أسلحة وتحصينات لمليشيات الحوثى بمديرية رازح غرب محافظة صعدة. وأكد قائد اللواء السابع حرس حدود العميد فارس يحيى الربادي - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - أن دفاعات الجو التابعة للواء السابع دمرت عيارات ثقيلة للمليشيات المتمركزة فى "جبال بني معين والأذناب" الاستراتيجيين بمديرية رازح، موضحة أن مدفعية الجيش اليمنى دمرت تحصينات للمليشيات، بالإضافة إلى استهداف تحركات لعناصرها في "سوار الأسفل" وأماكن أخرى بمنطقة بني معين ".

وأوضح الربادى أن استهداف تحصينات وتحركات المليشيات جاء بعد تحديد أماكن تواجد سلاحها الثقيل ورصد تحركاتهم، علاوة على سقوط قتلى وجرحى من عناصر الإنقلابيين المتواجدين في المواقع المستهدفة.

كان 6 أطفال قد أصيبوا بجروح متفاوتة، بينهم اثنان إصابات خطيرة، جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي الانقلابية، في منطقة الصُفي غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وقال مصدر محلي - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - إن الأطفال أصيبوا إثر انفجار لغم زرعته ميليشيات الحوثي أمام منازل المواطنين في قرية الصُفي، قبل تحرير المنطقة، مضيفًا أن الأطفال كانوا يلعبون، أمام أحد المنازل عند انفجار اللغم بهم، وتم إسعافهم إلى المستشفى الميداني بالمخا لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج.

وتواصل الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الأحياء السكنية والطرقات والمزارع، حصد أرواح المدنيين الأبرياء في مختلف مناطق ومديريات الساحل الغربي.

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وكان المرصد اليمني للألغام، كشف عن مقتل 484 مدنيًا جراء الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة تعز (جنوب غربي البلاد) منذ عام 2015، مؤكدًا أن محافظة "تعز" أكثر منطقة يمنية ملوثة بالألغام، ما تسبب في إعاقة المشاريع الاقتصادية والزراعية، وموجة نزوح كبيرة للسكان.

رصدت وزارة حقوق لإنسان اليمنية انتهاكات الحوثيين بحق الشعب اليمنى منذ بدية الانقلاب فى سبتمبر 2014 وحتى الآن، والذى يوضح بشاعة ما ارتكبته من جرائم بحق الأطفال والنساء والشيوخ والشباب، فهناك 30 ألف طفل مجند بجبهات حرب الحوثيين و50ألف جريمة قتل وإصابة بحق مدنيين منها 16387جريمة قتل، منها 1232 بحق نساء و3498 بحق أطفال، و34519 حالة إصابة بينهم 5784 أطفال و4979 نساء.