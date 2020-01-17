دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي فيديو: روبوت ذكي بأيد إماراتية لتنظيف المسطحات المائية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروبوت ذكي يُطلق عليه اسم Bluephin والذي صُنع بأيد إماراتية، وهو يقوم بجمع النفايات العائمة في المسطحات المائية.

ووفقاً لما ذكرته تقارير تقنية، فإن الروبوت الذي يعد من أحدث حلول إدارة النفايات وأكثرها تقدماً من الناحية التكنولوجية في العالم، ظهرت فكرته من طلبة في الجامعة الأمريكية في الشارقة.

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وقالت التقارير أن المشروع حظى برعاية ودعم كبيرين من قبل مركز الشارقة لدعم ريادة الأعمال، ليتم على إثره إطلاق شركة بلوفين الناشئة، والتي توفر حلولاً مبتكرة للهدف رقم 13 من خطة التنمية المستدامة التي وضتها الأمم المتحدة.

وأظهر مقطع الفيديو الروبوت الذكي وهو يقوم بجمع الطحالب والبلاستيك وغيرها، بهدف معالجة التلوث في البحيرات والبرك والأنهار والقنوات، وكذلك الموانئ والمرافئ والمناطق المحاذية للسواحل.

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كما أشارت التقارير إلى أنه لا توجد على الإطلاق أي انبعاثات كربون ناتجة عن الاختراع الجديد، مما يثبت كونه صديقاً للبيئة، بالإضافة إلى توفيره معايير عالية في الذكاء الاصطناعي.المزيد:

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