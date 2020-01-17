ولى عهد أبوظبى يبحث مع رئيس المجلس السيادى السودانى المستجدات بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال اتصال هاتفى مع رئيس مجلس السيادة الانتقالى السودانى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، العلاقات الثنائية بين البلدين .

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الاتصال تطرق إلى استعراض المستجدات فى المنطقة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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