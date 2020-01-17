عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هواوي تتأهب لطرح ثاني هاتفها القابل للطي.. التفاصيل الكاملة

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

تتأهب شركة "هواوي" الصينية للإعلان عن ثاني هاتفها القابلة للطي، علما بأن جهازها الأول من هذه الفئة لم يتم طرحه خارج الصين حتى الآن.



وستكشف شركة "هواوي" عن هاتف "ميت إكس إس" خلال معرض برشلونة العالمي للهواتف 2020.

وبحسب بوابة التقنية العربية، فإن المعلومة الوحيدة التي تأكدت حتى الآن هي أن هاتف "ميت إكس إس" سيحتوي على معالج من نوع "كيرين 990" يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس.

Advertisements

ورجحت الشائعات أن يكون الهاتف المرتقب أرخص من الجهاز السابق "ميت إكس"، كما أن التصميم قد يشهد تغييراً، فيما ستكون الشاشة أكثر صلابة، حسبما ذكر موقع "أندرويد أوثوريتي" المتخصص بالأخبار التقنية.

أما بالنسبة لحجم الجهاز، فسيكون "ميت إكس إس" أصغر من سابقه "ميت إكس".

وكشف خبراء تقنيون أن "هواوي" تعكف أيضاً على تطوير ثالث هاتف قابل للطي، ومن المرتقب أن يجرى الإعلان عنه خلال النصف الثاني من العام الحالي.

وأضحى مرجحاً أن تتحول 2020 إلى سنة الهواتف القابلة للطي، بعدما دخلت "هواوي" السباق بجهازين، فيما تستعد "سامسونج" للإعلان عن هاتفها "جالاكسي زد فليب" القابل للطي أيضاً.