شكرا لقرائتكم خبر عن وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية (جناح عقار) يناقشان ملف السلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش وفد الحكومة السودانية لمفاوضات السلام، برئاسة الفريق الركن شمس الدين كباشى، عضو مجلس السيادة، خلال جلسة مفاوضات مع وفد "الحركة الشعبية" بقيادة مالك عقار فى جوبا مساء الخميس، ملف السلطة، ضمن الاتفاق الإطارى المقدم من الحركة الشعبية جناح عقار. وأوضح توت قلواك، رئيس فريق الوساطة من جنوب السودان، لمفاوضات السلام السودانية - فى تصريح صحفى عقب الجلسة - أن الطرفين تناولا بالنقاش موضوع الأراضى بمنطقة النيل الأزرق (جنوب السودان)، بما فيها حدود الولاية، وعلاقة المنطقة بالمركز وموضوع التمييز الايجابى لسكانها، كما ناقش الطرفان قضايا اللاجئين والنازحين من سكان المنطقة.



وقال توت إن الطرفين سيفرغان فى جلسة المفاوضات المقرر لها مساء غد الجمعة، من نقاش الملف السياسي والاتفاق النهائي حوله، وسينتقل النقاش إلى ملف الترتيبات الأمنية.