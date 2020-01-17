شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات هاتفية بين ملك المغرب والرئيس التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ملك المغرب الملك محمد السادس الخميس مباحثات هاتفية مع الرئيس التونسى قيس سعيد. وذكر بيان للديوان الملكى المغربى اليوم أن المباحثات الهاتفية جاءت بمبادرة من الملك محمد السادس، حيث شكلت مناسبة للتذكير بالعلاقات التاريخية القوية بين البلدين المغاربيين الشقيقين. وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق - خلال الاتصال الهاتفى - على تبادل الزيارات بين قائدى البلدين.

وتعد الأزمة الليبية هى المهيمنة على الأحداث فى منطقة شمال إفريقيا، منذ الاتفاقية التى وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حول تعزيز التعاون الاقتصادى والعسكرى بين البلدين، فى انتهاك صريح لاتفاق الصخيرات، والذى لا يسمح للسراج بتوقيع اتفاقات دولية، بينما يبقى الحق فى ذلك للبرلمان الليبى المنتخب من الشعب.

قالت الرئاسة التونسية، منذ عدة أيام، إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف، كما استهجنت الرئاسة التونسية التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا.

وأضافت الرئاسة التونسية أن "الادعاءات الزائفة حول موقفنا من ليبيا تنم عن سوء تقدير"، مؤكدة أن الرئيس "حريص على سيادة البلاد وحرية قرارها".