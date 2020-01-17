مباحثات هاتفية بين ملك المغرب والرئيس التونسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ملك المغرب الملك محمد السادس الخميس مباحثات هاتفية مع الرئيس التونسى قيس سعيد. وذكر بيان للديوان الملكى المغربى اليوم أن المباحثات الهاتفية جاءت بمبادرة من الملك محمد السادس، حيث شكلت مناسبة للتذكير بالعلاقات التاريخية القوية بين البلدين المغاربيين الشقيقين. وأضاف البيان أنه جرى الاتفاق - خلال الاتصال الهاتفى - على تبادل الزيارات بين قائدى البلدين.
وتعد الأزمة الليبية هى المهيمنة على الأحداث فى منطقة شمال إفريقيا، منذ الاتفاقية التى وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حول تعزيز التعاون الاقتصادى والعسكرى بين البلدين، فى انتهاك صريح لاتفاق الصخيرات، والذى لا يسمح للسراج بتوقيع اتفاقات دولية، بينما يبقى الحق فى ذلك للبرلمان الليبى المنتخب من الشعب.
قالت الرئاسة التونسية، منذ عدة أيام، إن موقف الدولة محايد في ليبيا ولم ننضم لأي تحالف، كما استهجنت الرئاسة التونسية التصريحات حول انضمام تونس لحلف تركي في ليبيا.
وأضافت الرئاسة التونسية أن "الادعاءات الزائفة حول موقفنا من ليبيا تنم عن سوء تقدير"، مؤكدة أن الرئيس "حريص على سيادة البلاد وحرية قرارها".
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، رشيدة النيفر، في تصريح لـ"الصباح نيوز"، إن تونس متمسكة بحيادها في الملف الليبي، وهي على نفس المسافة من مختلف الأطراف ولم تنضم لأي تحالف، مشددة: "ندعو لتغليب الحل السلمي في ليبيا وحقن الدماء".
وأضافت أن الدعم السياسي لحكومة (فايز) السراج يندرج في إطار تشبث تونس بالشرعية الدولية، لكن هذا لا ينفي حرصها على تقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء لحقن الدماء وتغليب الحل السلمي، مؤكدة أن الدعم المتفق عليه في الملف الليبي يتعلق بإيجاد حل سلمي للأزمة دون التطرق إلى دعم طرف على حساب آخر.
ونفت النيفر ما ورد على لسان وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية الليبية، فتحي باشاغا، الذي قال، خلال مؤتمر صحافي عُقد في تونس: "إن حكومة الوفاق ستكون في حلف واحد مع تركيا وتونس".
واستغربت المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية تصريحات الوزير الليبي، مؤكدة أنها لا تعكس، حسب قولها، حقيقة الموقف التونسي.
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