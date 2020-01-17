عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة طيران تجبر راكبة على إجراء اختبار حمل

الجمعة 17 يناير 2020

الخليج 365

أجبرت شركة طيران في هونج كونج راكبة على إجراء اختبار لإثبات أنها ليست حاملا قبل الصعود على متن الرحلة المتجهة إلى جزيرة سايبان الأمريكية.



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن موظفي خطوط "هونج كونج إكسبرس"، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة، أجبروا الشابة اليابانية ميدوري نيشيدا (25 عاما) على إجراء اختبار "مناسب للطيران" تضمن إجراء اختبار حمل، قبل الصعود على متن الرحلة من مطار هونج كونج.

وقالت الشابة لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "الأمر كان مهينا للغاية"، مضيفة أن الشركة أوضحت أن "الاختبار كان مطلوبا من النساء اللاتي لديهن شكل جسم أو حجم يشبه الحوامل".

ورافق الموظفون الشابة حتى المرحاض وأعطوها اختبار الحمل، ومنعوها من الصعود على متن الطائرة حتى جاءت نتيجة الاختبار سلبية.

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الخطوط الجوية المملوكة لشركة كاثاي باسيفيك ردت في بيان قدمت خلاله اعتذارها عن الأمر، موضحة أنها تعرضت لضغوط من السلطات في الجزيرة لتكون هناك فحوصات متعلقة بالركاب.

وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات على الرحلات المتجهة إلى جزيرة سايبان من فبراير/شباط 2019؛ للمساعدة في ضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية، مؤكدة وقف هذا الإجراء.

سياحة الولادة

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن جزيرة سايبان، أكبر جزر في مجموعة دول الكومنولث لجزر ماريانا الشمالية التابعة للولايات المتحدة، أصبحت وجهة مفضلة لـ"سياحة الولادة"، التي تتضمن سفر الأجانب إلى الأراضي الأمريكية؛ لضمان حصولهم على الجنسية.

وخلال السنوات الأخيرة، أصبحت سياحة الولادة رائجة في مجموعة دول الكومنولث، لدرجة تخطي مواليد السياح أعداد مواليد المقيمين أنفسهم؛ ففي عام 2018 ولد نحو 582 طفلا لسياح مقابل 492 للسكان المقيمين هناك.