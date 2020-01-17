شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالملك: الميليشيات تجهل المجتمع لتمرير طائفيتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365” قال رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك: «كل عام نخسره في هذه الحرب نخسر فيه جيلاً جديداً»، ولفت إلى أن هدف ميليشيات الحوثي الانقلابية هو إفراغ الجامعات من كوادرها، والاعتماد على تجهيل المجتمع لتمرير مشروعها الطائفي الدخيل على اليمن وشعبها. وأكد حرص حكومته على تطوير أوضاع الجامعات اليمنية وتحسين جودة وكفاءة التعليم العالي والبحث العلمي، وضرورة تضافر الجهود لتجاوز تداعيات الحرب التي أشعلتها الميليشيات الانقلابية وانعكاساتها السلبية على العملية التعليمية بشكل عام.

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