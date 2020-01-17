شكرا لقرائتكم خبر عن ختاميه موسم الرياض.. السعودية تختتم موسمها الترفيهى الأول بحفل مذهل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ختاميه موسم الرياض .. هاشتاج تصدر قوائم التريند فى مصر وعدة دول عربية خاصة دول الخليج العربى، وذلك تزامنًا مع انطلاق حفل ختام النسخة الأولى من موسم الرياض الذى نظمته الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، برئاسة المستشار تركى آل الشيخ، حيث بدأ الحفل بإطلاق الألعاب النارية لتزين سماء المملكة، ومن ثم انطلقت العروض الاستعراضية فى ختام الحفل.

حفل ختام فعاليات موسم الرياض، يقام على ستاد الملك فهد الدولى فى منطقة "ملاعب الرياض"، وقد شارك فى تأليفه 293 شخصًا من 41 جنسية بما فيها السعودية، ويوجد فيه 488 مؤديًا، كما أنتجت الموسيقى ومقاطع الفيديو بشكل خاص وحصرى للعرض.

يشار إلى أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية، بالمملكة العربية السعودية، كان قد أشاد، الخميس، بالنجمين، عمرو دياب، ومحمد حماقى، وذلك بعد ما شاهده مؤخرا من شعبية كبيرة يتمتعان بها الاثنان، فى المملكة، على خلفية حفلاتهما فى المملكة ضمن موسم الرياض.

وقال آل الشيخ، عبر صفحته على "فيس بوك": "عمرو دياب وحماقى أنا أعرف أنهم فنانين كبار، لكن لم أتصور حجم الجماهيرية الجارفة لهم فى المملكة العربية السعودية.. كسروا الدنيا فى موسم الرياض والمدل بيست. شابوه لفنانين مصر".

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ويذكر أن المهندس فيصل بافرط الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للترفيه، كان قد أكد، الأربعاء، أن "موسم الرياض" حقق نتائج وأرقامًا مبهرة على جميع الأصعدة بما فى ذلك الإيرادات المالية والمصروفات وعدد الزوار من داخل المملكة وخارجها، وأوضح أن هذا النجاح تحقق نتيجة الدعم الذى حظيت به الهيئة من القيادة، إلى جانب تعاون الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

وقال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للترفيه فى المؤتمر الصحفى الخاص بحفل ختام موسم الرياض، "ليلى أرض الخيال"، الذى عقد فى قاعة المؤتمرات فى ستاد الملك فهد الدولى – حسب ما نقلته صحيفة الاقتصادية السعودية، الأربعاء - إن "الأرقام الكبيرة والنجاحات التى حققها موسم الرياض، كانت تستحق أن يكون لها ختام يليق بها، لذلك سيكون العرض الفنى الضخم "ليلى أرض الخيال"، الختام الأمثل للموسم، ونسعد بوجود شركاء النجاح فى الموسم معنا فى هذا الحفل، إضافة إلى زوار موسم الرياض".



الحفل الختامى لموسم الرياض



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