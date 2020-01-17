طائرات إسرائيلية تقصف أهدافا في قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد، هاني الشاعر/ الخليج 365
شنت مقاتلات إسرائيلية، مساء الخميس، غارات جوية على موقع تابع لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأفاد مراسل الخليج 365، أن المقاتلات أطلقت صواريخ تجاه موقع تابع لـ"كتائب القسام"، الجناح المسلح لـ"حماس"، شمالي القطاع.
من جانبه، قال الجيش في بيان وصل الخليج 365، إن "مروحية حربية أغارت على بنية تحتية تابعة لمنظمة حماس والتي تستخدم لأعمال تحت أرضية شمال قطاع غزة".
وزعم الجيش، أن ذلك يأتي؛ "ردًا على إطلاق بالونات مفخخة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".
ولم يبلغ عن وقوع إصابات حتى الساعة 21:45 (ت.غ).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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