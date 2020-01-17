حفتر يصل اليونان في زيارة "سرية" للقاء مسؤولين

كوموتيني / محمد خطيب أوغلو / الخليج 365

وصل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الخميس، اليونان في زيارة سرية، للقاء ممثلي الحكومة بالعاصمة أثينا.

وأفاد إعلام محلي، أن حفتر وصل أثينا على متن طائرة خاصة، في زيارة سرية للقاء مسؤولين يونانيين، قبل حضوره قمة برلين المقررة في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف أنه لم يتم تحديد ساعة وصوله والمطار الذي هبطت فيه طائرته لأسباب أمنية.

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بدورها، أعلنت وكالة الأنباء اليونانية (ANA-MPA)، أن حفتر سيلتقي الجمعة، رئيس الوزراء كرياكوس ميكوتاكيس، ووزير الخارجية نيكوس ديندياس.

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد، قمة دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وخليفة حفتر، و11 دولة هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، والصين، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، ومصر، والجزائر، والكونغو.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.