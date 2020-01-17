استشهاد 3 جنود أتراك بمنطقة "نبع السلام" في سوريا

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، استشهاد 3 جنود أتراك في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.
وأفاد بيان صادر عن الوزارة، أن الجنود الثلاثة استشهدوا جراء انفجار سيارة مفخخة، أثناء قيامهم بعملية تمشيط على جانبي إحدى الطرق في المنطقة.
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا بسوتشي في 22 من الشهر ذاته.
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