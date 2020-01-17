الاتحاد يستغني عن 3 من لاعبيه

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت تقارير صحافية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وبالتنسيق مع المدير الفني للفريق تين كات، قررت الاستغناء عن 3 من لاعبي الفريق.
وأوضحت التقارير، أنه تقرر الاستغناء عن اللاعبين الثلاثة ورحيلهم وهم: طارق عبدالله، عبدالمحسن فلاته، عبدالله العمار.
وكان الاتحاد قد تعاقد مع الدولي التونسي أنيس البدري؛ فضلًا عن ضم البرازيلي برونو أوفيني؛ فيما أنهى كافة الاتفاقيات للتعاقد مع اللاعب المغربي أيوب الكعبي؛ لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، واستعادة روح المنافسة.
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