« الجوازات » : إسقاط العمالة المنزلية آليًا بعد 6 أشهر من انتهاء صلاحية التأشيرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الخميس، على أنه يتم إسقاط العمالة المنزلية آليًا بعد 6 أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، أو بمراجعة الجوازات بعد مرور 30 يومًا من انتهاء الصلاحية.

وتفاعلت ” الجوازات ” مع استفسار أحد الأشخاص، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، الذي تساءل: ” ‏‎لو سمحت أنا سويت تأشيرة خروج وعودة ٩٠ يوم لسواقي الخاص، وجددت الإقامة ودفعت ١٢٠٠ لسنتين وتنتهي ١٤٤٣، والسواق سافر مصر. ولكن ما أبغاه الآن؛ فهل لازم يرجع السعودية وأسوي له خروج نهائي. أو أبلغه أنه ما يرجع وما تكون في مشكلة عليه في دخول المملكة لازم “.

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وأجابت ” الجوازات ” : ” يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بمراجعة إدارة الجوازات بعد مرور ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة، علمًا من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة ” .