شاهد.. الثلوج تغطي جبال وأودية «نيوم»

صحيفة الخليج الالكترونية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق تساقط الثلوج بكثافة في أجواء شتوية رائعة على منطقة “نيوم”. وظهر خلال المقطع، الضباب يغطي أركان منطقة نيوم وقمم الجبال العالية، حيث طغى الطقس الرائع على الوديان والجبال الشامخة. ووثق المقطع الثلوج وقد غطت العديد من النباتات والأشجار في المنطقة في مشهد رائع يظهر جمال وروعة منطقة نيوم.

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