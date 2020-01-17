شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بديع صنع الخالق في «روضة خريم» شمال شرق الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جمال وبديع صنع الخالق في روضة خريم شمال شرق الرياض بعد هطول الأمطار حيث اكتست الروضة باللون الأخضر والبناتات المزهرة. Advertisements وعلق دكتور عبدالله المسند على المقطع بقوله “هكذا تكون حماية الحزم والعزم، وكف أذى السيارات والمفسدين دون الروضة”. وأضاف “نستطيع تحويل كل روضه وفيضة هكذا، بالحماية وإعادة تأهيلها عبر شبكات ري أرضية مخفية موسمية، ومعالجة مشاكل التربة، وإعادة التوازن للأرض عبر نشر وزرع أشجار وشجيرات مختارة”.

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