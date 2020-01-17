شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مؤثر.. حارس أمن يبكي قهراً بعد سرقة دراجته في جدة‎ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مؤثر لمواطن يشكو سرقة دراجته في محافظة جدة، ولا يستطيع الذهاب للعمل بدونها.

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وظهر المواطن في المقطع متأثراً ويبكي بحرقة على دراجته الوحيدة التي لا يملك غيرها، مؤكدا أنه مهدد بالفصل من عمله بسبب عدم استطاعته للذهاب للدوام، لأنها لا يملك أوي وسيلة مواصلات إلا هذه الدراجة التي تم سرقتها.

وتفاعل العشرات من المغردين مع المقطع وحاول البعض منهم الاتصال على المواطن لتقديم المساعدة اللازمة، وعلق البعض بقولهم: “أبشر بالسيارة بدل الدراجة”، حيث وعدوا بتقديم سيارة تعويضا له عن الدراجة المسروقة.