محمد بن راشد يحضر أفراح الكتبي والأحبابي والفلاسي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة زفاف أحمد علي بالرشيد الكتبي، إلى كريمة ظافر بن مسعود الأحبابي، وراشد علي بالرشيد الكتبي، إلى كريمة راشد محمد الفلاسي.
وبارك صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لذوي العريسين أفراحهم، متمنياً لأنجالهما حياة زوجية هانئة مكللة بالسعادة والبنين.
حضر الحفل الذي أقيم في قاعة قلعة «الرمال للأفراح»، على الطريق بين دبي والعين عدد من المسؤولين ووجهاء وأبناء القبائل في الدولة.(وام)
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