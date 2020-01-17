سلطان: ندعم الأطفال في كثير من دول العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس الخميس، بمكتب سمو الحاكم، تيد شيبان، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة - يونيسيف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والوفد المرافق له.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة - في مستهل اللقاء - بالضيف ومرافقيه، متمنياً لهم طيب الإقامة في الشارقة، ومستعرضاً لهم أبرز جهود الشارقة في رعاية ودعم وخدمة الطفل، وأهم البرامج المقدمة لهم من أجل تمكينهم علمياً ومعرفياً واجتماعياً وبرلمانياً كذلك، وكيف أن الشارقة تعي تماماً أهمية بناء الإنسان نفسياً وفكرياً منذ نعومة أظفاره، وتسهم وبشكل كبير في خلق مورد بشري مدرك لدوره في تنمية وطنه ومجتمعه، وأعدت من أجل تحقيق ذلك البنى التحتية المناسبة من مراكز وأندية، فضلاً عن تزويدها بمختصين تربويين في مختلف المجالات الرياضية والفنية والعلمية.

وأضاف سموه بأن دعم الشارقة للطفل لم يقتصر على نطاق حدودها بل إنها تقدم كل ما لديها من خبرات وإمكانيات مادية ومعنوية للأطفال في كثير من بلدان العالم، التي تعاني الفقر أو أولئك الأطفال النازحين بسبب الحروب أو بسبب أي مؤثر طبيعي آخر.

من جانبهم عبر وفد اليونيسيف عن اعتزازهم بالعمل مع إمارة الشارقة في مجال رعاية وسلامة الأطفال وتنمية قدراتهم، مشيدين بما تلمسوه من اهتمام قل أن تجد له مثيلاً بالطفل في كثير من بلدان العالم، ومثنين على جهودها المبذولة بقيادة صاحب السمو حاكم الشارقة.

وبهذه المناسبة قدم وفد اليونيسيف درعاً تذكارية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عرفاناً وتقديراً لدور سموه في دعم برامج اليونيسيف من خلال ما يقدمه للطفولة في الشارقة والعالم.

حضر اللقاء الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مكتب الشارقة صديقة للطفل، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وأعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع الشارقة مدينة صديقة للأطفال واليافعين.

وضم وفد اليونيسيف المرافق للمدير الإقليمي للمنظمة كلاً من الطيب آدم ممثل منظمة اليونيسف لدول الخليج العربية، وعصام علي مسؤول السياسات الاجتماعية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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