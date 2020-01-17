أردوغان يسمم مؤتمر برلين بإرسال «قوات» إلى ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس الخميس، أن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي وصل إلى أثينا ليلاً للقاء المسؤولين اليونانيين، وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار، معرباً عن استعداده للمشاركة في مؤتمر دولي مرتقب الأحد في برلين، وذلك في وقت واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استفزازاته، مؤكداً إرسال المزيد من القوات إلى طرابلس، بالتزامن عن كشف معلومات عن مصرع 19 من قوات المرتزقة التي دفعت بها أنقرة إلى ليبيا.

وتوجّه ماس للقاء حفتر في بنغازي، في مسعى لإقناعه بالانضمام إلى اجتماع الأحد الرامي لتحقيق السلام في ليبيا.

وجاءت الزيارة بعد محادثات أجراها الوزير الألماني مع رئيس حكومة الوفاق فايز السرّاج. وأعلن السرّاج من طرابلس أنه سيحضر مؤتمر برلين الذي سينعقد برعاية الأمم المتحدة. وتشارك في (مؤتمر برلين) حول ليبيا الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا وتركيا ومصر والإمارات والجزائر وعدد من المنظمات الدولية.

وكانت الخارجية الألمانية أعلنت في بيان، أن نجاح مؤتمر (مسار برلين) يتطلب مشاركة أطراف النزاع المباشرين في ليبيا، مشيرة إلى أن «هذا المسار يعد أفضل فرصة تتوفر منذ سنوات من أجل التوصل لحل يفضي إلى عملية سياسية في ليبيا». وأضاف البيان أن ألمانيا تجري منذ أشهر مشاورات من أجل وقف تدفق السلاح إلى ليبيا، ولتحقيق ذلك دعت الحكومة الألمانية الأحد المقبل لمؤتمر دولي رفيع. وأشار إلى أن مؤتمر (مسار برلين) يشكل الآن نافذة أمل من أجل تخليص هذا الصراع من التدخلات الخارجية، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام عملية سياسية ليبية - ليبية تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة.

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وفي تقريره أمام مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الأربعاء، حضّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع أطراف النزاع الليبي على وقف القتال و«السعي بصورة بنّاءة لتحقيق هذه الغاية، في إطار عملية برلين». وفي الوقت الذي ندد فيه الأمين العام ب«التدخّلات الخارجية» في النزاع الليبي، جدّد التحذير من أنّ «أيّ دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدّي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحلّ سلمي للأزمة في البلاد».

ولفت غوتيريش في تقريره إلى أنّ مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول «ستة محاور» هي «وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، وتطبيق حظر الأسلحة، وإصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان».

في غضون ذلك أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المزيد من التصريحات الاستفزازية بشأن تدخلاته العسكرية في ليبيا، وقال إن أنقرة بدأت إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة طرابلس. وأضاف أن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي تمشياً مع اتفاق بحري أبرمته مع السراج.

وجاءت التصريحات بعدما كشف المرصد السوري أن 3250 مرتزقاً تطوعوا في صفوف الموالين لأردوغان للقتال في ليبيا، مؤكداً مقتل 19 منهم في معارك طرابلس. بدوره، أعلن الجيش الوطني الليبي، مقتل إرهابيين سوريين في عملية نوعية نفذها أبناء العاصمة الليبية في وسط طرابلس. وأكدت مجموعة «شباب طرابلس»، التي نفذت العملية أن عناصرها مستمرون في استهداف كل قادة المليشيات والجنود المرتزقة في المدينة. (وكالات)