شكرا لقرائتكم خبر عن كأس الخليج العربي لمن؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث كل من شباب الأهلي والنصر عن التتويج بلقب النسخة ال12 من كأس الخليج العربي، حين يلتقيان على أرض استاد زعبيل الساعة الثامنة من مساء اليوم.
ويتطلع شباب الأهلي إلى تعزيز الرقم القياسي بنيل اللقب الخامس في تاريخه، والثاني على التوالي، بعدما نال الكأس 4 مرات من قبل، في حين يأمل النصر أن يحقق الفوز بالكأس بعدما توج باللقب مرة واحدة على حساب الشارقة، وتعتبر مباراة اليوم، نهائياً مثيراً، والمكافأة ستكون كأساً جديدة للبطل، قررت رابطة المحترفين صنعها.
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