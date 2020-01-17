«إسرائيل» تسحل الفلسطينيات في الخليل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شرعت سلطات الاحتلال، أمس، بهدم أساسات مدرسة بيرين جنوب شرقي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وهي قيد الإنشاء. وذكر فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في جنوب الخليل، أن سلطات الاحتلال سلّمت أمراً عسكرياً بوقف البناء في المدرسة قبل يومين، وأمهلت العمال 96 ساعة؛ لوقف العمل؛ لكن قبل انتهاء العمل حضرت جرافة للاحتلال وشرعت بالهدم. وأضاف: إن الاحتلال قام باستدعاء جرافة كبيرة؛ لطمس كافة معالم المدرسة؛ حيث تم الانتهاء من صب القواعد والجسور.

وهدمت قوات الاحتلال، منزلاً شرقي يطا جنوبي الخليل؛ بحجة عدم الترخيص. وأفاد منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلاً يعود للمواطن حسين محمد سلامة في منطقة الديرات شرقي يطا، قبل إفراغه من محتوياته. وهدمت سلطات الاحتلال، خيمة وبيتاً متنقلاً «كرفانا» في منطقة بير عونة ببلدة بيت جالا غربي مدينة بيت لحم، وجرفت شارعين في قرية الولجة في المدينة.

وقصفت طائرات الاحتلال، موقعين لحركة «حماس» في قطاع غزة. وقال مصدر محلي: إن طائرات «إسرائيلية» أطلقت عدة صواريخ على موقع «السفينة» التابع ل«حماس». وذكر المصدر، أن طائرة مُسيّرة قصفت الموقع بصاروخ، قبل أن تستهدفه الطائرات الحربية بعدة صواريخ، تصاعدت عقبها ألسنة اللهب. وأضافت المصادر: إن طائرات الاحتلال قصفت موقعاً ثانياً شمالي قطاع غزة يُسمى «الإدارة المدنية».

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وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات سلاح الجو هاجمت عدة أهداف ل«حماس» شمالي قطاع غزة، شملت موقعاً لإنتاج الأسلحة، ومجمعاً عسكرياً؛ رداً على إطلاق الصواريخ. وأمس الأول الأربعاء، أطلقت 4 قذائف صاروخية من غزة على تجمعات «إسرائيلية» في غلاف القطاع، اعترضت القبة الحديدية 2 منها.

واستأنف شبان فلسطينيون، إطلاق بالونات حارقة تجاه المستوطنات «الإسرائيلية» المحاذية لقطاع غزة، ما عده مسؤول فلسطيني «خطوات منفردة ردّاً على تلكؤ الاحتلال في تنفيذ تفاهمات كسر الحصار واستمرار الاعتداءات». وقال شهود عيان: إن «شباناً فلسطينيين أطلقوا من عدة محاور في قطاع غزة، بالونات حارقة وأخرى تحمل أجساماً منفجرة تجاه المستوطنات الإسرائيلية». وأقرت وسائل إعلام «إسرائيلية» بسقوط بعض هذه البالونات في مناطق مفتوحة من دون الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.

واعتقلت قوات الاحتلال، 11 فلسطينياً من جنين والقدس والخليل، رافق ذلك مداهمة لعدد من المنازل، واستدعاء مواطنين آخرين، فيما واصلت قوات الاحتلال، تدريباتها العسكرية في عدة مناطق من الأغوار الشمالية، لليوم الرابع على التوالي. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن التدريبات مستمرة منذ الاثنين الماضي في مناطق خلة أجميع، وخلة البد، وخربة الشق، وخربة سمرة؛ حيث تستخدم قوات الاحتلال الدبابات والرصاص الحي، مبيناً أن هذه التدريبات تؤثر في الحياة اليومية للسكان والمزارعين ورعاة الماشية.

(وكالات)