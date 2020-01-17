شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف لبنان يطلب من البنوك تفاصيل التحويلات لسويسرا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب مصرف لبنان المركزي من جميع المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها، والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة، في الفترة ما بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.
وأفادت مذكرة اطلعت عليها «رويترز»، أمس الخميس، أن لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، طلبت من البنوك تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة، مما دفع المصارف لمنع التحويلات إلى خارج البلاد، وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات. ولا تطلب المذكرة التي يعود تاريخها إلى يوم 14 يناير، من البنوك أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات، ولكنها تقول إن على البنوك تقديم المعلومات قبل 31 يناير/كانون الثاني الحالي. (رويترز)
كانت هذه تفاصيل خبر مصرف لبنان يطلب من البنوك تفاصيل التحويلات لسويسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.