مصرف لبنان يطلب من البنوك تفاصيل التحويلات لسويسرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلب مصرف لبنان المركزي من جميع المصارف العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها، والعائدة لشخصيات لها علاقة بالسياسة، في الفترة ما بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و31 ديسمبر/كانون الأول، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة دفعت المصارف إلى منع التحويلات إلى خارج لبنان.

وأفادت مذكرة اطلعت عليها «رويترز»، أمس الخميس، أن لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، طلبت من البنوك تواريخ وأحجام التحويلات إلى سويسرا منذ يوم 17 أكتوبر، عندما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة، مما دفع المصارف لمنع التحويلات إلى خارج البلاد، وإفادة هيئة التحقيق الخاصة في حال وجود أي شبهة على الحسابات. ولا تطلب المذكرة التي يعود تاريخها إلى يوم 14 يناير، من البنوك أسماء العملاء الذين قاموا بالتحويلات، ولكنها تقول إن على البنوك تقديم المعلومات قبل 31 يناير/كانون الثاني الحالي. (رويترز)