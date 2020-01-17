«الشيوخ» الأمريكي يطلق رسمياً محاكمة ترامب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي اليمين، أمس الخميس، أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس الذي سيترأس محاكمة الرئيس دونالد ترامب؛ بهدف عزله من منصبه؛ وذلك تمهيداً لبدء المحاكمة يوم الثلاثاء المقبل.

وتسلم مجلس الشيوخ رسمياً، الأربعاء، ملف الاتهام بحق الرئيس الأمريكي، الذي سيكون عليه أن يرد على تهمتين؛ استغلال السلطة؛ وعرقلة عمل الكونجرس. وهو متهم بممارسة ضغوط؛ لإقناع أوكرانيا بفتح تحقيق بحق الديمقراطي جو بايدن منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وكان مجلس النواب حيث تشغل المعارضة الديمقراطية الأغلبية، وجه في 18 ديسمبر/كانون الأول الاتهام لترامب خلال تصويت على «عزله». ووافق أعضاء مجلس النواب أول أمس الأربعاء على تعيين سبعة نواب برئاسة آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات؛ لكي يقوموا بدور مدعين في المحاكمة.

وقبيل توقيعها القرار الاتّهامي الذي وجّه بموجبه مجلس النواب إلى الرئيس الجمهوري تهمتي إساءة استخدام السلطة، وعرقلة عمل الكونجرس، قالت بيلوسي: «من المحزن والمأساوي للغاية بالنسبة لبلدنا أنّ الإجراءات التي اتّخذها الرئيس لتقويض أمننا القومي، وانتهاكه اليمين الدستورية التي أدّاها وتعريضه أمن انتخاباتنا للخطر، قادتنا إلى هذا المكان».

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وووقّعت بيلوسي القرار الاتّهامي الأربعاء، مستخدمة مجموعة من الأقلام في مراسم احتفالية، ثم وزعت الأقلام على أعضاء لجنة الادعاء السبعة، ورؤساء اللجان في النواب.

قال زعيم الأغلبية الجمهورية في الشيوخ ميتش ماكونيل «نقسم بإحقاق الحقّ لمؤسساتنا وولاياتنا ووطننا». وأضاف: إنّه يتعيّن الآن على مجلس الشيوخ أن يبلغ البيت الأبيض بأمر المحاكمة، وأن يطلب من الرئيس «الردّ على مواد اللائحة الاتهامية»، وأن «يرسل محاميه». واعتبر ماكونيل، المدافع الشرس عن الملياردير الجمهوري، أنّ «هذا وقت عصيب بالنسبة لبلادنا، ولكن هذا هو السبب الذي دفع بالآباء المؤسّسين لإنشاء مجلس الشيوخ». وهاجم إجراءات العزل، ووصفها بأنها لعبة حزبية لا علاقة لها بالدستور الأمريكي. وتعهد بإسقاط تلك التهمة سريعاً؛ لتحقيق الاستقرار في المؤسسات الأمريكية وحماية البلاد من التلاعب الحزبي الذي قد يدمر أمريكا على المدى الطويل، حسب تعبيره.

ويشغل الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ مع 53 مقعداً من أصل 100، ويرجح أن تتم تبرئة ترامب فيه.

وقالت مصادر ديمقراطية: إن لجنة الاتهام تملك وثائق وأدلة على أن رودولف جولياني المحامي الشخصي لترامب سلم فولوديمير زيلينيسكي الرئيس الأوكراني المنتخب مذكرة قبل مراسم تنصيبه، أن الولايات المتحدة ستقطع مساعدة عسكرية عن أوكرانيا تحتاج إليها بشدة إذا لم يأمر الرئيس الأوكراني بالإعلان رسمياً عن فتح تحقيق في فساد هنتر ابن جو بايدن على خلفية رئاسته مجموعة استثمارية في أوكرانيا. فترامب متهم بالسعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا؛ لحملة إعادة انتخابه، وإساءة استخدام السلطة. كما أنه حاول عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة من الكونجرس.

(وكالات)