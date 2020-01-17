تداعيات الإنذار النووي الخاطئ

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جاك ل. روزديلْسكي*

يوم الأحد 12/1/2020، في الساعة 7:23 صباحاً، استيقظ سكان منطقة تورونتو الكبرى (في كندا)، بشكل مفاجئ على تنبيه أصدره نظام الاستعداد لحالات الطوارئ في أونتاريو، يقول: «جرى الإبلاغ عن وقوع حادث في محطة بيكرينج النووية لتوليد الطاقة. ولم ينطلق أي نشاط إشعاعي غير عادي من المحطة، وتقوم هيئة الطوارئ بمواجهة هذا الموقف».

وفي الساعة 8:06 صباحاً، أصدرت شركة توليد الطاقة في أونتاريو، بياناً يفيد بأن الإنذار كان صدَر عن طريق الخطأ، وأنه لا يوجد خطر على الجمهور أو البيئة. وفي الساعة 9:11 صباحاً، ذكرت رسالة أخرى صادرة عن هيئة نظام الاستعداد للإنذار في المقاطعة، أن «الإنذار النوويّ الأوّلي» كان «عن طريق الخطأ».

وفي كل مرّة يقع فيها حادث- بما في ذلك الإنذار الخاطئ- في محطة نووية للطاقة، يجعلنا ذلك نتوقف ونفكر في آثار ما يقع. وفي هذه الحالة لم يكن ما وقع مُشعّاً، بل كان زيادة تشكك الجمهور في موثوقية الأنظمة التي تهدف إلى تحذير الجمهور من الكوارث النووية.

ومن خلال دراسة الكوارث التكنولوجية ذات التأثير الشديد، ولكن احتمالات وقوعها منخفضة، مثل انفجار هاليفاكس في عام 1917، (الذي نجم عن تصادم في البحر بين سفينة نرويجية، وسفينة شحن فرنسية، وأسفر عن مصرع نحو ألفيْ شخص، وإصابة 9 آلاف شخص آخر)، أقترح أنه عندما يمتزج الخطأ البشري مع التكنولوجيا، يمكن أن نجد في الإخفاقات لحظات قابلة للتعلم منها.

إن التدريب الروتيني، والتمارين والممارسات، سمة ثابتة لأنظمة الاستعداد لحالات الطوارئ المصمَّمة لحماية الجمهور من المخاطر التكنولوجية. وفي هذه الحالة، تحول خطأ ارتُكب ضمن تمرين روتيني حسن النية، إلى جرس إنذار.

فمن جهة، نجح النظام في ما هو مقام من أجله. ومع ذلك، فإن اختبارات الإنذار هذه، نجحت في جذب انتباه الجمهور بالتأكيد، ولكن بطريقة سيئة.

فقد صدرت نشرة طوارئ تبلّغ عن وجود أمر مقلق (حادثة)، وذكرت موقع مصدر القلق (بيكرينج). ثم قدّم الإنذار النصح بشأن الإجراءات الاحتياطية والوقائية، وأوصى الناس بالقرب من المحطة النووية لتوليد الطاقة في بيكرينج، بأنهم ليسوا في حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات وقائية في هذا الوقت.

ولو كان هنالك حقّاً حادث ينطوي على إطلاق إشعاع، لكان تمَّ تقديم تعليمات محددة. ولكانت هذه التعليمات: الإيواء في المكان، والإخلاء إلى مراكز استقبال محددة مسبقاً، و/أو ربما تناوُل أقراص يود البوتاسيوم للوقاية من أذى الإشعاع.

ويتم في العادة احتواء الحوادث النووية في موقع محطة الطاقة النووية نفسها. وفي الحالة النادرة، التي لم ينطلق فيها نشاط إشعاعي خارج الموقع، ستكون مساحة 10 كيلومترات حول محطة بيكرينج النووية، هي المنطقة الأولية التي يوجَّه فيها الجمهور إلى اتخاذ إجراء فوري. وستشمل هذه المنطقة مدينة بيكرينج، وبلدة اياكس، والطرف الشرقي الأقصى لتورونتو.

وحدث خطأ إذاعة الإنذار على الملأ، خلال تمرين روتيني صباح يوم الأحد، في مركز عمليات الطوارئ في مقاطعة

أونتاريو.

وبالنظر إلى الآثار المحتملة واسعة النطاق التي تترتب على حادث نووي فعلي، إضافة إلى القوى الاجتماعية لتصوُّر المخاطر، كان يمكن أن يُلحق الخطأ أضراراً جسيمة بجهود استعداد الجمهور للطوارئ.

إن القيام بإصدار تحذير إلى جميع سكان تورونتو من حادث مرتبط بأي شيء «نووي»، يُذكي مشاعر التشكك والخوف.

وإن التقديرات الشخصية للمخاطر يمكن أن تؤدي إلى تغيرات سلوكية يكون فيها دافع الخوف أقوى بكثير من التصرفات المنطقية.

وفي ما يتعلق بتصوّر المخاطر والطاقة النووية، هنالك مجموعة موثقة من المعارف، تشير إلى وجود فجوة في الإدراك بين الخبراء وبين الجمهور، في تقدير مخاطر الإشعاع، تظهر في حالات المخاطر على الصحة العامة، والمواقف العامة.

ويتصوّر الجمهور مخاطر للطاقة النووية أكبر من أخطارها الفعليّة. وفي ضوء القضايا المتعلقة بتصوّر المخاطر هذه، ينبّه العلماء إلى الحاجة إلى وضع خطط ومواد للتواصل مع الجمهور في حال وقوع كارثة نووية.

وللوهلة الأولى، يثير التحذير من حادث نووي مستوى عالياً من القلق. ويؤدي إلغاؤه بعد ذلك، إلى تخفيف الضغط سريعاً، عندما يعلم الأفراد أن الرعب لم يكن قائماً على شيء. ويمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى انعدام الثقة بالسلطات المسؤولة عن حماية الجمهور في حال حدوث طارئ نووي حقيقي.

وخلاصة القول، أن التحذير الخاطئ من وقوع حادث في محطة طاقة نووية، يُضعف جهود السلامة العامة. ولحسن الحظ، فإن المخاطر التي تحققت من تحذير الطوارئ في أونتاريو، لم تكن مرتبطة بتداعيات فعلية ناجمة عن نشاط إشعاعي. فالتداعيات من الإنذار الخاطئ هي أن ثقة الجمهور بأنظمة التحذيرات من الطوارئ، تعرضت للخطر.

* أستاذ مشارك لإدارة الكوارث والطوارئ، في جامعة يورك، بكندا. موقع: «ذي كنفرسيشن»