شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لندن يطالب طهران بالتعويض عن ضحايا الطائرة الأوكرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد وزراء خارجية الدول التي كان مواطنوها بين ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤتمراً صحفياً، أمس الخميس في لندن، طالبوا فيه طهران دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة التي أعلنت طهران إسقاطها قبل أيام «عن غير عمد»، نتيجة «خطأ بشري»، بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة. وقالت الدول الخمس، إنها ترحب بتعاون إيران حتى الآن، مؤكدة أن العالم «لن يهدأ» حتى يتلقى إجابات إيرانية حاسمة عن الكارثة.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد وأفغانستان وأوكرانيا إنه يجب على إيران أن تسمح «بتحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل»، كما طالبوا بمحاسبة وملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة التي قتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً.

وطالب وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامباين بإجراء تحقيق دولي وشفاف بحادثة الطائرة الأوكرانية. وأضاف: «علينا التعرف إلى جثث ضحايا الطائرة الأوكرانية قبل إعادتها». وزاد: على إيران أن تتحمل مسؤوليتها إزاء أهالي ضحايا الطائرة، ودفع تعويضات لهم، مشيراً إلى أن طهران اعترفت بمسؤوليتها، مؤكداً أن هناك عواقب. وأكد شامباين أيضاً أن التحقيقات كفيلة بكشف ملابسات كارثة الطائرة الأوكرانية. كما جدد مطالبة طهران بإعطاء إجابات مقنعة بدلاً من إلقاء اللوم، وقال: «العالم لن يهدأ قبل الحصول على إجابات بشأن الطائرة».

وكان وزير النقل الكندي مارك غارنو قد أعلن أمس الأول أن إحدى أولويات حكومته هو أن تدفع إيران تعويضات مالية لعائلات الكنديين ال57 الذين قضوا الأسبوع الماضي حين أسقطت طهران طائرة ركاب أوكرانية تزعم أن ذلك حدث عن طريق الخطأ، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إن «أحد المتطلبات من وجهة نظر كندا، بالإضافة إلى العدالة، هو التعويض. التعويض يجب أن يقدمه المذنبون، الذين كان لهم دور في هذا الحادث المأساوي». وأضاف: «أولويتنا الأولى في الوقت الراهن هي دعم أسر وأصدقاء الكنديين ال57 الذين فقدوا أرواحهم في هذه المأساة»، مؤكداً أن أياً من جثامين هؤلاء لم يعد حتى اليوم إلى كندا. وتابع: «حتى إذا كنا غير قادرين على أن نعيد لهم أحباءهم، إلا أنه يمكننا أن نتأكد من حصولهم على تعويض لمساعدتهم على تجاوز هذه الأوقات العصيبة».

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الأسبوع الماضي أن حكومته تعتزم مطالبة طهران دفع تعويضات لعائلات الضحايا الكنديين.

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وفي إيران، تجمع عدد من المتظاهرين، أمس الخميس، خلال مراسم دفن الضحايا الإيرانيين للطائرة المنكوبة، فيما قال بيان لاتحاد الطلاب الجامعيين الإيرانيين، قبل يومين، هناك أجواء أمنية حول جامعة أمير كبير، ويتم منع الطلاب من مغادرة الجامعة، وذلك بعد اندلاع اشتباكات بين قوات الباسيج والطلاب.

وأكد موقع «إيران إنترناشيونال» إصابة عدة أشخاص بجروح إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص على المتظاهرين المشاركين في تأبين ضحايا الطائرة الأوكرانية في طهران ومدن أخرى.

من جانب آخر، أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن طهران مستعدة لتسليم جثث الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة.

وأضاف ظريف، خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، أمس، أن إيران ستقبل أيضاً مشاركة الخبراء الأوكرانيين في فك تشفير الصندوق الأسود، بعدما طالبت والنيابة العامة وجهاز الأمن في أوكرانيا إيران بتزويدهما بالصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية التعرف إلى جثث جميع مواطنيها، الذين لقوا حتفهم في الحادث. وبحسب بيان وزارة الداخلية الأوكرانية، أمس، نقلته «رويترز»، فإن جثث الضحايا الأوكرانيين تم التعرف إليها، وعددها 11 جثة، وهم كل الضحايا الذين يحملون الجنسية الأوكرانية وكانوا على متن الطائرة المنكوبة.

وأشارت الوزارة في بيانها أنه سيتم نقل الجثث إلى أوكرانيا يوم الأحد المقبل. (وكالات)