ابن بيه يشارك باجتماع لتعزيز التعاون بين الأديـان بالفاتيكـان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك العلامة عبد الله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في الاجتماع الرسمي الذي نظمته وزارة الخارجية الأمريكية بالشراكة مع دولة الفاتيكان؛ لمناقشة أهم المبادرات الشجاعة والواقعية القابلة للتطبيق في مجال تعزيز التعاون بين الأديان، ودعم حقوق الإنسان والتي تم اختيارها لتكون أرضية للعمل والتعاون المستقبلي.

واستعرض العلامة ابن بيه خلال الاجتماع الذي عقد في الفاتيكان، جهود دولة الإمارات في دعم هذا الاتجاه؛ من خلال إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية سنة 2016، وإعلان واشنطن لتحالف القيم 2018، ووثيقة الأخوة الإنسانية 2019، كما قدم نتائج الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم الذي انعقد في ديسمبر/كانون الأول الماضي بأبوظبي، وكان من أهم مخرجاته توقيع ميثاق «حلف الفضول الجديد»، وإصدار «مجلد التسامح» كأول جزء من أجزاء موسوعة السلم.

واستضاف قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية على هامش الاجتماع بسكنه الخاص رئيس مجلس الإمارات للإفتاء؛ حيث تبادل الطرفان الحديث حول آفاق التعاون المستقبلي، فيما يتعلق بدور الأديان في سلام وازدهار العائلة الإنسانية.

ونقل العلامة عبد الله بن بيه تحيات القيادة الرشيدة للدولة، وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى البابا فرنسيس. حضر الاجتماع الرسمي عدد من الشخصيات الدولية السياسية والدينية من بينهم سام براون باك سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية، وبوب روبيرتس رئيس مبادرة الجيران بالولايات المتحدة الأمريكية، وعدد من الشخصيات المهمة والفاعلة في مجال التعاون بين الأديان ودعاة السلام.(وام)