ابتكارات بيئية لشركات ورواد الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم ورانيا الغزاوي

شهدت فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة عرض العديد من الابتكارات لشركات ورواد أعمال ومبتكرين من الإمارات والخارج، تمحورت في مجملها بين التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية. ”الخليج 365” جالت في أرجاء المعرض واختارت 3 ابتكارات ذات أبعاد بيئية مستدامة.

استعرضت أكاديمية التدريب الفني في دبي طائرة كهربائية يجري تجميعها في الإمارات وتصنع قطعها في عدد من الدول الأوروبية، حيث يمكنها التحليق لمدة 4 ساعات بدون توقف بالاعتماد على الطاقة الكهربائية المخزنة في بطاريات في بدن الطائرة.

وقال لاحج الفلاسي مدير عام الأكاديمية أن الطائرة يمكنها التحليق على ارتفاع 13 ألف قدم وبسرعه 180 كم في الساعة، وتقوم بمهام تدريبية وحراسة للمنشآت ويمكن لشخصين قيادتها أو ركوبها، كما جرى إخضاعها لتعديلات بحيث يمكن التحكم فيها عن بعد بدون طيار، وتبلغ حمولتها 420 كيلو جراماً.

وأضاف: لقد تمكننا من بيع 320 طائرة لعدد من الدول والجهات الخارجية مثل أستراليا والهند وجنوب إفريقيا وجمهورية التشيك وصربيا وأوكرانيا.

وذكر أن تكلفة الطيران لمدة ساعة واحدة باستخدام الطائرة تكلف 3 دولارات فقط كونها تعتمد على الطاقة الكهربائية التي يتم تزويدها بها عبر أنظمة شمسية.

وأفاد أن الأكاديمية تخطط لتأجير الطائرات للأفراد والشبان فوق سن 14 عاماً في مواقع ومرافق سياحية، حيث يوجد مشروع سيطلق بهذا الخصوص في مدينة دبي ويمكن تأجيرها لمدة ساعة واحدة مقابل 100 درهم فقط، مع اشتراط حصول الركاب على رخصة قيادة طائرات خفيفة من هيئة الطيران المدني بالدولة. وكشف أن تكلفة الطائرة الواحدة تبلغ 100 ألف دولار (365 ألف درهم).

من جهتها، استعرضت شركة أبوظبي للنقل والتحكم «ترانسكو»، خلال مشاركتها في أسبوع الاستدامة طائرة بدون طيار «درون»، يتم استخدامها للمرة الأولى في الشركة؛ للمساعدة في صيانة أبراج الضغط العالي للكهرباء أو ما يسمى بخطوط الطاقة العالية، وذلك عن طريق الكشف والفحص الدقيق، عبر 3 كاميرات متطورة، تم تركيبها على الطائرة التي ترتفع 60 متراً، وتغطي مسافة كيلو أو أكثر.

وزودت الكاميرات بأحدث أجهزة التصوير التي تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، والأشعة الحرارية لمسح جميع أصول خطوط شبكة النقل؛ للكشف المبكر عن أي تلف محتمل في أجزاء الخطوط الهوائية، واتخاذ تدابير الصيانة المسبقة كنوع من استراتيجيات الصيانة الحديثة، كما تتميز الطائرة بانخفاض التكلفة وسهولة التشغيل والكفاءة العالية في رصد الأضرار المحتملة وتلافي الانقطاع المفاجئ لخطوط شبكة كهرباء ترانسكو الممتدة عبر جميع مناطق الدولة، كما توفر خاصية السلامة والأمان للعاملين في مجال الضغط العالي خلال الفحص التقني، وتخفض الانبعاث الكربوني الذي يتسبب في تلوث الجو، وبذلك فهي صديقة للبيئة، إضافة إلى إمكانية الوصول للمناطق الجبلية الوعرة بسهولة، وفي السابق كان يتم التعاقد مع شركات لإطلاق طائرات «هليكوبتر» لإجراء الكشف الفني، والتي تتميز بتكلفتها المرتفعة، ومع الدرونز تم تخفيض التكلفة التي كان يتم دفعها عبر استئجار «الهليكوبتر»، حيث تقدر الساعة الواحدة بأكثر من 17 ألف درهم.

وعرضت شركة «موتلبانو» الإيطالية، خلال مشاركتها في معرض «أيكوويست 2020»، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، حاوية ذكية فريدة من نوعها، تعد مصنع إعادة تدوير متنقل، حيث يحتوي الجهاز على حاويات متعددة ومفصولة، لتشمل النفايات البلاستيكية والزجاج والمخلفات الإلكترونية والورق والكرتون وغيرها، وتشجع الحاوية أفراد المجتمع على التخلص من هذه النفايات، حيث يحصل كل فرد بالمقابل على بطاقة ائتمانية تزيد بها النقاط كلما قام بفرز النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها في الحاوية.

وتعطي الشركة بشكل مجاني قارورة زجاجية، حيث يستطيع الفرد أن يحصل على مياه الشرب بشكل مجاني، حسب النقاط التي قام بتجميعها، وتعتبر هذه الفكرة المستدامة خطوة ريادية في زيادة الوعي بأهمية إعادة تدوير النفايات بشكل فردي، والتوجه إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، وذكرت الشركة أن مدينة دبي للسيليكون تضم إحدى هذه الحاويات.