سلطان يشيد بنشاطات «الشارقة الخيرية» ويثني على نتائج أعمالها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

عقد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، قبل ظهر أمس، في مكتب سموّ الحاكم، اجتماعاً مع رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وأعضائه، وممثلي عدد من المؤسسات المحلية المجتمعية في الإمارة.

وأثنى صاحب السموّ حاكم الشارقة، في مستهل الاجتماع، على الجهود الحثيثة والنشاط الخيري الفاعل والمستمر من القائمين على الجمعية. مشيداً بنشاطاتها، ونتائج أعمالها.

وحثهم سموّه، على ضرورة الاهتمام بالعمل الإنساني، داخل الدولة، والمساعدات الداخلية التي تقدمها الجمعية، والاهتمام كذلك بالمشاركات الإنسانية الفعالة في كل مجالات العمل التطوعي.

واستعرض أعضاء مجلس الإدارة، أمام صاحب السموّ حاكم الشارقة، أبرز خططهم لتطوير عمل الجمعية خلال الأيام القادمة.

واطلع سموّه، منهم على أهم الإنجازات التي حققتها الجمعية خلال العام المنصرم، عبر تقرير موجز عن نتائج أعمالها، ومشاريعها، داخل الدولة وخارجها. مقدمين شرحاً مفصلاً عن حجم أعمال الجمعية الإجمالي، وزيادة المخصصات المالية والعينية والمساعدات المقدمة للأسر المتعففة، داخل الدولة. وكذلك زيادة عدد المشروعات الخارجية التي تنفذها الجمعية وقيمها، خصوصاً مشروعات الصدقة الجارية، مثل بناء المساجد، وحفر الآبار، والصفوف التعليمية، والعيادات الصحية، وغيرها.

كما اطلع سموّه على أحدث المشروعات الوقفية التي بدأت إدارة الجمعية إنجازها.

حضر الاجتماع الشيخ عصام بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، وعفاف المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وممثلو عدد من المؤسسات المحلية المجتمعية في الإمارة.