شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: طلبت من اللاعبين اللقب والاستمتاع بالنهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، المدير الفني لشباب الأهلي، جاهزية فريقه لمواجهة النصر، اليوم، في نهائي كأس الخليج العربي، مشدداً على أن هدفه الحفاظ على اللقب الذي يحمله الفريق، ومتفقاً مع الكرواتي كرونوسلاف مدرب «العميد»، على أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحسم النتيجة في ظل أن طبيعة المباريات من هذه النوعية تتسم بالشد والتوتر.

وأضاف في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: تنتظرنا مباراة صعبة وهامة جداً أمام خصم قوي لديه طموح الفوز، وهو الحال نفسه بالنسبة إلينا، فنحن أيضاً نلعب لنفوز ونريد المحافظة على لقبنا، وعموماً، الفريقان بمثابة كتاب مفتوح كل منهما للآخر، وبالنسبة إلينا جميع اللاعبين في منتهى الجاهزية للمباراة، بمن فيهم لوفانور وليوناردو، وأنا أدعو اللاعبين للتركيز والأداء القوي والاستمتاع بمباراة قوية بطابع النهائي.

وقال: بغض النظر عن الغيابات لدينا في النصر، نحن نلعب 11 ضد 11 والأداء في الملعب هو من سيحكم والأكثر تركيزاً في الملعب ستكون فرصته في اللقب أكبر، مع التأكيد على ما أشرت إليه في أن التفاصيل الصغيرة ستكون لها كلمتها في حسم النتيجة في نهاية المطاف.

وفي رده على سؤال عما إذا كان فوز فريقه على النصر في البطولة نفسها خلال الدور الأول يمنحه أفضلية، قال: هذه مباراة مختلفة، وكل مباراة لها ظروفها بالتأكيد، وأتمنى من اللاعبين التركيز وتقديم مباراة جيدة تسودها متعة كرة القدم.

النصر مختلف

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من جهته، قال الكرواتي كرونوسلاف المدير الفني لفريق النصر، إن العميد يحترم فريق شباب الأهلي جيداً، ويعرف قيمته، لافتاً إلى أن نهائي كأس الخليج العربي ليس في المباراة العادية، وتحتاج إلى استعدادات من نوع خاص، مؤكداً أن الجميع سيرى نصراً مختلفاً تماماً خلال المباراة النهائية.

وفي ما يتعلق بغياب محمود خميس عن اللقاء، واستعداد اللاعب الحسين صالح، قال: محمود خميس لاعب مهم للغاية ومستواه كان جيداً للغاية خلال الفترة الماضية، ولكن بسبب خضوعه للدورة العسكرية قامت إدارة النادي بردة فعل سريعة، وهي إنهاء إعارة الحسين صالح للوحدة، وهو لاعب رائع أيضاً وقد شارك في بعض المباريات مع فريق الوحدة وهو جاهز بدنياً.

وعن كون النهائي هو الأول له على مستوى المسابقات المحلية، قال المدرب الكرواتي: شاركت من قبل في العديد من المباريات النهائية، ولكن ليس في الإمارات، ولديّ تفاؤل كبير بالفوز على شباب الأهلي، ولديّ يقين بأننا سنلعب مباراة قوية وممتعة.

وعن انضمام مهاجم بني ياس كوندي لفريق شباب الأهلي قال المدرب: لدي معرفة كبيرة باللاعب بيدرو وقد شاهدته في الدوري اليوناني، وهو لاعب جيد للغاية ولكن فريقنا أيضاً لديه عناصر جيدة ومميزة.

وعن تشابه النصر وشباب الأهلي في العودة بالشوط الثاني خلال مبارياتهما، وهل ذلك يؤكد أن اللقاء هو لقاء مدربين، قال كرونوسلاف: المدربون لا يشاركون في المباراة هناك 11 لاعباً يشاركون في اللقاء، كما أن دور المدرب لا يمكن فصله، لكن الأهم هو دور اللاعبين.

وعن رأيه انه قد يصبح أول كرواتي يفوز بلقب المسابقة، قال: سعيد جداً بالعمل في نادي النصر ولدي تفاؤل بالمباراة، وما اهدف إليه هو الاستمتاع بالمرحلة التي يمر بها الفريق، ولا أفكر في أي شيء شخصي.

وفي ما يتعلق بالتغييرات التي قام بها بسبب غيابات لاعبي المنتخب الأولمبي، قال: نفس الطريقة التي نقوم بها في استدعاء اللاعبين، لن توجد هناك أي تعديلات، ويجب أن نعرف أن التفاصيل الفنية تختلف من مباراة إلى أخرى. وعن الحماس الزائد لديه في المباريات وكذلك لاعبي فريقه قال: ليس لدينا أي حماس زائد في المباريات، بل نعمل وفق ما هو مطلوب منا حتى نفوز، ومن الطبيعي أن نسعد بسبب رؤية النجاح.