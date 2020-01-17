الجامعة العربية تكلف بعثاتها بفضح جرائم الاحتلال «الإسرائيلي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلفت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بعثاتها حول العالم، فضح جرائم «الاحتلال الإسرائيلي» في الأراضي العربية المحتلة، وكشف انتهاكات «إسرائيل» ومحاولاتها تهويد مدينة القدس، والترويج إعلامياً للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب.واعتمدت الأمانة العامة للجامعة العربية، في ختام اجتماعها أمس الخميس بدبي، توصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربي التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري، في مقر نادي دبي للصحافة برئاسة السفير الدكتور قيس العزاوي، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وحضور فوزي الغويل الوزير المفوض مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العربي وممثليهم، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة.وافق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب على التوصيات النهائية المقترحة من «لجنة الإعلام الإلكتروني» و«اللجنة العادية الدائمة للإعلام العربي»، فيما تصدرت القضية الفلسطينية البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، بالإضافة إلى عدد من البنود الأساسية الأخرى وشملت الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالإضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

التوصيات النهائية

وأقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب جملة من التوصيات المهمة وفي مقدمتها، اعتماد تكليف بعثات الجامعة العربية في الخارج وعلى وجه الخصوص اللجان الإعلامية مواصلة الجهود لمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول لشرح ما يجري على الأراضي العربية المحتلة من انتهاك وتهويد لمدينة القدس، وفضح جرائم الاحتلال «الإسرائيلي» بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ودعوة كل من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية لمواصلة جهودهما في تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس الشريف وممارسات الاحتلال بما يخدم القضية الفلسطينية.

كما اعتمد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تقرير وتوصيات ورشة العمل حول «دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب»، التي عُقدت في نوفمبر 2019 بدبي، وتكليف الأمانة العامة متابعة تنفيذ توصياتها. وكذلك الموافقة على طلب العراق استضافة ورشة العمل حول دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني، بعد تحسن الأوضاع داخله، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب التنسيق للإعداد للورشة.

وفي إطار قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، بشأن دعم جهود جمهورية العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار، وتأكيد أهمية الأمن المائي العربي في استقرار وأمن شعوب دول المنطقة، والتركيز على عدالة المطالبات العراقية لإنقاذ البيئة العراقية من الجفاف والتصحّر وما يصاحبها من تأثيرات سلبية على الأحياء المائية والنباتية والحيوانية فيها.

وتم إقرار طلب وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والجمعيات والنقابات المهنية والإعلاميين والصحفيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي من مبادئ وأهداف تكرّس الالتزام بالأمانة والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه الإعلام العربي.

كما اعتمد الاجتماع الختامي تقرير توصيات الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030.

توصيات لجنة الإعلام الإلكتروني

كما اعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، توصيات الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني ومقرها الدائم دبي، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته، وفيها تمت الموافقة على المشروعين المقدمين من الهيئة العربية للبث الفضائي، والموافقة على مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني التي أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها والاستفادة منها.

وجرت الموافقة خلال الاجتماع على دعوة مملكة البحرين لاستضافة الحلقة النقاشية البحثية حول موضوع «التربية الإعلامية» والتي ستعقد خلال النصف الأول من العام 2020، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبمشاركة وفود ممثلة عن وزارات الإعلام والتربية والتعليم في الدول الأعضاء بواقع ثلاثة مسؤولين أو خبراء يتم ترشيحهم من كل دولة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون معها للإعداد والتحضير لعقدها.

كما أضيف خلال الاجتماع لجدول التوصيات النهائية مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية حول تشكيل فريق عمل بعضويتها ومشاركة ممثلين من وزارات الإعلام في الدول العربية والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة للعمل على تطوير استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، إضافة إلى اقتراح آلية مناسبة للتعامل مع تناول وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية المواضيع المتعلقة بالدول العربية بما يضمن بناء صورة ذهنية عالمية سليمة وصحيحة عن الدول العربية.