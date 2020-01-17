اتحاد ثلاثة أحزاب «إسرائيلية» متشددة في «اليمين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت ثلاثة أحزاب يمينية «إسرائيلية» متشددة في وقت متأخر من مساء أمس الأول الأربعاء، تحالفها ضمن قائمة واحدة تخوض الانتخابات العامة المقررة في الثاني من آذار/‏‏مارس في تحد لرئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو. وانضم حزب «البيت اليهودي» إلى حزبي «اليمين الجديد» بزعامة وزير الحرب نفتالي بينت وحزب «الوحدة الوطنية» الذي يترأسه وزير المواصلات بتسالئيل سموتريتش، مشكلين معا قائمة تحمل اسم «يمينا» أو «اليمين».

وكان كل من بينت وسموتريتش أعلنا الثلاثاء تحالفهما في قائمة مشتركة، قبل أن ينضم لهما «البيت اليهودي». وتستعد «إسرائيل» لانتخابات عامة هي الثالثة خلال أقل من عام بعد عجز كل من حزب «الليكود» وتحالف «أزرق أبيض» من الحصول على أغلبية برلمانية مع حلفائه في انتخابات نيسان/‏‏ إبريل وأيلول/‏‏ سبتمبر، تمكنهما من تشكيل حكومة. وتلعب الأحزاب الأصغر والتحالفات دورا حاسما في الانتخابات «الإسرائيلية» القائمة على نظام التمثيل النسبي. ويتزعم وزير التعليم رافي بيريتس حزب «البيت اليهودي». ورفض بينت إدراج حزب «القوة اليهودية» الذي يتزعمه إيتمار بن غفير في القائمة. (أ.ف.ب)