العثور على ضحية وادي شعم بمنطقة غمضاء في سلطنة عمان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:عدنان عكاشة

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، العثور على جثة الغريق الآسيوي المفقود، الذي جرفه وادي شعم، شمال رأس الخيمة، السبت الماضي، في منطقة غمضاء بسلطنة عمان الشقيقة، في ظل جهود مشتركة بين فرق البحث والإنقاذ، التي شاركت في عمليات البحث عن الضحية، إثر هطول الأمطار الغزيرة.

وأوضح أن عمليات البحث تواصلت ٦ أيام، وتبين أن الوادي والبحر جرفا جثة الضحية مسافة وصلت إلى ١٤ كيلومتراً، فيما شهدت عمليات البحث والتمشيط مشاركة الوحدات المتخصصة بالبحث والإنقاذ بشرطة دبي، والقوات المسلحة، وجناح جو الشرطة، ووحدة التفتيش الأمني K9، والإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة.

وأشار إلى العثور على الجثة عالقة بالصخور على شاطئ منطقة غمضاء، التابعة لسلطنة عمان الشقيقة، فيما بذلت فرق البحث والإنقاذ جهوداً كبيرة في عمليات البحث، مسخرين كافة الأجهزة و المعدات، وطيران الشرطة، والكلاب البوليسية، للوصول إلى موقع الجثة، مؤكداً أن شرطة رأس الخيمة حريصة كل الحرص على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الوطن، ولا تتوانى عن مد يد العون والمساعدة لكل من يحتاج إليها؛ لأن حياة الإنسان وأمنه وسلامته وسعادته جميعها غالية، محذراً من عدم الأخذ بالتعليمات الرسمية، ومطالباً بتوخي الحيطة والحذر أثناء التقلبات الجوية؛ لتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة.

وبين العميد د. محمد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية، رئيس فريق البحث والإنقاذ، أن العثور على جثة الضحية تم ظهر أمس، بعد أن ورد بلاغ لغرفة العمليات من مركز شرطة عمان السلطانية، حول عثورهم على جثة شخص، تظهر ملامحه أنه من جنسية آسيوية، وهي عالقة بين الصخور على شاطئ بحر غمضاء، وأنها قد ترجع للشخص، الذي يجري البحث عنه، ليتم التنسيق بين الجهات المختصة بوزارة الداخلية وشرطة سلطنة عمان الشقيقة، ثم الانتقال إلى منطقة غمضاء، برفقة صاحب عمل الآسيوي المتوفى، ليتعرف إلى الجثة.