مجلس مكافحة المخدرات يؤكد أهمية تحليل البيانات الإحصائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات، أهمية تحليل البيانات الإحصائية التي تحصر عن قضايا المخدرات ومرتكبيها. مشيراً إلى أنه يمكن بها التوصل إلى معلومات وخيوط ودلائل قد تقود إلى ضبط المروّجين ومصادر ترويج المخدرات، والتصدي لها قبل الشروع في نشرها.

وشدد على أهمية الدور الاجتماعي والتوعية الأسرية في نشر الوعي بخطورة تعاطي المخدرات وتورط الشباب في هذه الآفة المدمرة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس لعام 2020، الذي عقد صباح أمس في نادي ضباط الشرطة، بحضور العميد سعيد السويدي، المدير العام لمكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس المجلس، والدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد، لسياسة الصحة العامة والتراخيص، ومحمد الكويتي، المدير العام للهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، والدكتور حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل بالدولة، والعميد عبدالرحمن العويس، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، والعقيد الدكتور راشد الذخري، رئيس اللجنة الوطنية العليا للوقاية من المخدرات، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

واستعرض المجلس نتائج مؤشرات الأداء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات المسقط على أجهزة مكافحة المخدرات في الدولة للعام الماضي 2019، وما تحقق من ضبطيات لتجار المخدرات والكميات المضبوطة. كما اطلع على نتائج مبادرة الإطار المشترك للرقابة على المخدرات.

وناقش المجلس تقريراً عن قضايا غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات، وعدد القضايا المضبوطة فيها، وما حققته أجهزة المكافحة من عمليات ضبط للشبكات العاملة في مثل هذه الجريمة، وأعداد المتورطين فيها.