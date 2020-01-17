2.6 القيمة العادلة للدرهم أمام الدولار على مؤشر «بيج ماك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

وفقاً لمؤشر «بيج ماك» الذي تعتمده وحدة «الإيكونوميست انتيليجانس يونت» البريطانية مقياساً للقيمة العادلة للعملات حول العالم، يعتبر الدرهم الإماراتي مسعراً بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار الأمريكي بحوالي 29.2%، وهي نسبة قريبة من تلك المسجلة قبل عام، حيث كان الدرهم مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار بحوالي 32% (كانت القيمة العادلة 2.51 درهم للدولار وفق المؤشر في يناير 2019). ووفقاً للتقرير الصادر أمس، تقدر القيمة العادلة بحوالي 2.6 درهم للدولار الأمريكي، مقابل 3.67 درهم السعر الرسمي للصرف.

وتقوم فكرة المؤشر على اعتبار سعر شطيرة البيج ماك مقياساً موحداً للقيمة العادلة للعملات عالمياً، حيث يفترض المؤشر أن سعر الشطيرة يجب أن يكون واحداً على مستوى دول العالم كافة، ويعكس الفارق في الأسعار برأي «الإيكونوميست» خللاً في تقييم العملات. ويصل سعر شطيرة بيج ماك في الإمارات إلى 14.75 درهم، مقابل 5.67 دولار في الولايات المتحدة.

وتعتبر قيمة الدرهم مقومة بأقل من قيمتها بحوالي 12% مقابل اليورو، فيما تراجعت قيمة الدرهم عن مستوياتها العادلة بصورة أكبر أمام الجنيه الإسترليني خلال الأشهر الستة الماضية. ففي يوليو/‏تموز الماضي كان الدرهم مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية أمام الإسترليني بحوالي 2%، لكن النسبة ارتفعت إلى 9% في الوقت الراهن.

وتعتبر القيمة العادلة 4.35 درهم للجنية الإسترليني الواحد، مقابل سعر صرف حقيقي يصل حالياً إلى 4.78 درهم للإسترليني.

وفي الوقت نفسه يعد الدرهم مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية مقابل الين الياباني بفارق 13%، وأعلى من قيمته العادلة كذلك أمام اليوان الصيني بفارق 29% (كانت النسبة 32% قبل 6 أشهر).