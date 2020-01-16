شكرا لقرائتكم خبر عن «النقد» تُوقف نشاط شركتين في الوساطة بإعادة التأمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إيقاف نشاط الوساطة في إعادة التأمين لشركتين من الشركات العاملة بالمملكة، مع السماح لهما بالاستمرار في نشاط الوساطة في التأمين.

وقالت المؤسسة في بيان لها إنه لوحظ عدم التزام الشركتين بالمتطلبات النظامية والتعليمات الصادرة عن المؤسسة فيما يخص مزاولة نشاط الوساطة في إعادة التأمين.

ودعت جميع المؤمّن لهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركة المؤمن لديها في ذلك، وفي حال عدم تجاوبها، التقدم بشكوى إلى إدارة حماية العملاء عبر موقع (ساما تهتم) على الإنترنت (هنا الربط)، أو بالرقم المجاني 8001256666.