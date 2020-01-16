شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير المدينة» تكشف حقيقة الخرافات المتداولة بشأن «وادي الجن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

فندت الهيئة العامة لتطوير المدينة المنورة، الخرافات التي جرى تداولها بشأن وادي الجن بالمدينة الذي تتحرك فيه الأشياء بعكس الاتجاه الطبيعي، موضحة أن بعض التقارير التي تناولت الظاهرة اعتمدت على نظريات خاطئة.

Advertisements

وأوضحت الهيئة أنها توصلت بعد إجراء فرضيات عملية من قبل باحثين متخصصين إلى أن الأمر يتعلق بالناحية الفيزيائية المتمثلة في قوة الانحدار ووجود موقع الوادي بمنخفض يقع تحت تأثير منحدر ضخم جعل الأشياء تتحرك من قاع الوادي للجهة الأعلى متأثراً بقوة الانحدار الأكبر.

وتابعت الهيئة، وفقا لـ”الوطن”، أن هذا الانحدار جعل المشاهد لحركة الأشياء يظن أنها تتحرك بخلاف الشكل الطبيعي.

وأشارت هيئة تطوير المدينة إلى أن فريق البحث استعان بالأجهزة التقنية بتتبع الطريق المنحدر من أعلى المتنزه البري، وأخذ قراءات المرتفعات والمنخفضات قبل وبعد موقع الوادي، وأظهرت النتائج التي استخدمت فيها أجهزة متقدمة أن موقع الوادي عبارة عن منخفض في الطريق المؤدي للمتنزه البري.