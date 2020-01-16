شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة هطول أمطار رعدية على مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالیة، يوم الجمعة، بمشيئة الله. وتضمنت توقعات الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحیة المثیرة للأتربة والغبار على شمال المملكة ووسطھا وغربھا. وأشارت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى أنه من المتوقع أن تعاود درجات الحرارة انخفاضھا على مناطق شمال المملكة.

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