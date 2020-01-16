بأدوات بسيطة.. مواطن يبتكر «تليفريك» للأطفال وسط الصحراء (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مواطن بابتكار طريقة للترفيه وإسعاد الأطفال في منطقة صحراوية. وظهر خلال المقطع المواطن يستخدم عربات وأدوات ومعدات بسيطة وإطارات سيارات ليبتكر لعبة أشبه بـ”التليفريك”. Advertisements ووثق المقطع سعادة الأطفال وفرحتهم الغامرة بهذه اللعبة رغم بساطتها حيث تنافسوا فيما بينهم للعب والاستمتاع بها.

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