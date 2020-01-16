دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع ابل تستحوذ على شركة ناشئة متخصصة في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.

إستحوذت شركة ابل على شركة Xnor.ai الناشئة المتخصصة في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي بالطاقة المنخفضة، وتشير التسريبات إلى أن صفقة الإستحواذ إنتهت بقيمة 200 مليون دولار.

أحدث صفقات الإستحواذ في عالم التكنولوجيا تأتي اليوم بين كلاً من شركة ابل وXnor.ai الناشئة ومقرها سياتل، والتي عرفت بتطوير أدوات تقنية الذكاء الإصطناعي التي ترتكز على الطاقة المنخفضة مما يتيح تشغيل تقنية الذكاء الإصطناعي على الأجهزة كبديل للخدمات السحابية.

تستهدف شركة ابل بصفقة الإستحواذ الأخيرة دعم الإصدارات القادمة من هواتف الأيفون ببرمجيات الذكاء الإصطناعي، ولقد أكدت شركة ابل على حرص الشركة على الإستحواذ على بعض الشركات الناشئة من وقت إلى أخر، إلا أنها لا تقدم غالباً تفاصيل واضحة ودقيقة عن سبب هذا الإستحواذ.

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ولقد أشار تقرير من GeekWire إلى أن ابل تتطلع إلى دعم هواتف الأيفون ببرمجيات لها القدرة إدراك الأشياء في الصور من خلال آداة مخصصة، كما أشار التقرير إلى أن صفقة الإستحواذ إنتهت بقيمة 200 مليون دولار، وإستعرضت أيضاً بداية الشركة الناشئة من معهد ألين للذكاء الاصطناعي الذي أنشأ عبر Paul Allen أحد مؤسسي مايكروسوفت.

وتتجه كلاً من من جوجل والفيس بوك أيضاً لعقد صفقات إستحواذ على الشركات الناشئة المتخصصة في تقنية الذكاء الإصطناعي لتطوير المنصات الخاصة بهم، والتوسع بالخدمات المقدمة، ومن المتوقع أن تعزز هذه الصفقة الأخيرة لشركة ابل خدمات وتقنيات الشركة بآداء أسرع خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع ابل تستحوذ على شركة ناشئة متخصصة في تطوير تقنية الذكاء الإصطناعي ظهر على التقنية بلا حدود.