شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب العراقى: لا وجود لأى طرح بشأن تشكيل أقاليم فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، أنه لا يوجد أى طرح بشأن تشكيل أقاليم فى البلاد. وقال الحلبوسى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - إن الشعب العراقى يؤمن ويعمل على وحدة العراق أرضا وشعبا. يأتى هذا فى وقت تناقلت فيه عدد من صفحات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام معلومات تفيد بأن عددا من السياسيين بينهم رئيس مجلس النواب ناقشوا مؤخرا فى قطر مشروع "الإقليم السني".

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