شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 جنود أتراك فى هجوم بسيارة ملغومة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر أمنية، إن ثلاثة جنود أتراك قتلوا فى هجوم بسيارة ملغومة أثناء قيامهم بعمليات تفتيش للسيارات فى شمال شرق سوريا اليوم الخميس.

وقالت المصادر، إن الهجوم وقع فى بلدة سولوك على بعد 10 كيلومترات إلى الجنوب الشرقى من مدينة تل أبيض السورية على الحدود مع تركيا.

وتقع سولوك وتل أبيض فى منطقة سيطرت عليها تركيا ومقاتلو المعارضة السورية المتحالفون معها فى توغل عبر الحدود بدأ فى أكتوبر تشرين الأول ضد وحدات حماية الشعب الكردية.