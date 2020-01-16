شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تنفى قصف أهداف مدنية فى إدلب بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة الإعلام الروسية، أن وزارة الدفاع الروسية نفت اليوم الخميس تقارير إعلامية عن قصفها لأهداف مدنية فى منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب السورية، وقالت إنها لم تنفذ طلعات جوية منذ تطبيق وقف إطلاق النار فى التاسع من يناير كانون الثاني.

ونقلت الوكالة عن الميجر جنرال الروسى يورى بورينكوف قوله "تقارير بعض وسائل الإعلام التى تزعم قصف الطيران الروسى لأهداف مدنية فى منطقة خفض التصعيد بإدلب تتنافى مع الواقع".