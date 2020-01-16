شكرا لقرائتكم خبر عن البنتاجون يستأنف قريبا برنامج تدريب السعوديين بعد وقفه إثر إطلاق نار بقاعدة بحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الخميس، إنها ستعلن قريبا استئناف برنامج لتدريب ضباط بالجيش السعودى بالولايات المتحدة، كانت قد علقته بعد قيام شخص بإطلاق الرصاص بقاعدة بحرية بولاية فلوريدا الشهر الماضى مما أدى إلى مقتل 3 أمريكيين.

وعلق الجيش الأمريكى تدريب الطيارين السعوديين وألزم نحو 850 عسكريا سعوديا زائرا بالبقاء فى غرف الدراسة والتدريبات فى إطار عملية "مراجعة أمنية" قام خلالها بمراجعة وفحص الإجراءات المتعلقة بالبرنامج.

وقالت الوزارة إن من المقرر أن يزور وزير الدفاع مارك إسبر الأسبوع القادم قاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا حيث وقع حادث إطلاق الرصاص لاطلاع قيادة القاعدة على الإجراءات المزمعة لتحسين عملية فحص العسكريين الأجانب والتغييرات التى أدخلت على إجراءات الأمن بما فى ذلك سلامة الأشخاص بالقواعد الأمريكية.

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وقال المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، إن من المتوقع أن يعلن الجيش الأمريكى أيضا استئناف التدريب العملى للعسكريين، وتابع هوفمان فى مؤتمر صحفى "نتطلع لاستئناف (التدريب) خلال الأيام القليلة القادمة... ينبغى أن نبلغكم بذلك قريبا".