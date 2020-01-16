شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بومبيو يشارك فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن وزير الخارجية مايك بومبيو سيشارك فى مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز". وكانت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، رحبت بمشاركة قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر فى مؤتمر برلين المزمع عقده يوم الأحد المقبل. Advertisements ووصفت ميركل - فى تصريح أوردته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية اليوم الخميس - استعداد المشير خليفة حفتر للالتزام بوقف إطلاق النار فى ليبيا بالرسالة الطيبة، وقالت "يجب أن نرى فى مؤتمر برلين مواصلة الالتزام بحظر الأسلحة فى ليبيا". وكان وزير الخارجية الألمانى - عقب اجتماعه مع المشير خليفة حفتر فى بنغازى - أعلن استعداد حفتر للمشاركه فى مؤتمر دولى مرتقب يوم الأحد المقبل فى برلين.

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