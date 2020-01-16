شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر وإيطاليا تتفقان على تكثيف الجهود والتشاور حول الوضع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفقت الجزائر وايطاليا، اليوم الخميس على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور بخصوص الوضع فى ليبيا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار السارى المفعول لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية - فى ختام زيارة رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى للجزائر اليوم - إنه خلال المحادثات التى أجراها الرئيس تبون مع رئيس الوزراء الإيطالى جوسيبى كونتى اتفق الطرفان - فيما يتعلق بالملف الليبى - على تكثيف الجهود ومضاعفة التنسيق والتشاور من أجل تثبيت وقف إطلاق النار السارى المفعول لتيسير سبل استئناف الحوار بين الأطراف المتنازعة وإعادة بعث مسار السلام الذى ترعاه منظمة الأمم المتحدة؛ حفاظا على وحدة ليبيا أرضا وشعبا وحماية لسيادتها بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وأضاف البيان أن الجانبين عبرا عن قناعتهما بعدم جدوى الحلول العسكرية مهما طالت الأزمة، وأعربا عن تمسكهما بالحل السياسى سبيلا وحيدا لحل الأزمة والاتفاق من أجل تنسيق مواقف البلدين على المستوى الدولي.

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وأشار البيان إلى أنه إلى جانب الملف الليبى تناولت المحادثات التى جرت بين الرئيس تبون ورئيس الوزراء الإيطالى العلاقات الثنائية المتعددة الجوانب والمتميزة والتى يترجمها بصفة خاصة انتظام التشاور والحوار الاستراتيجى بين البلدين حول المسائل السياسية والأمنية وكذلك مستوى المبادلات التجارية.

وجدد الجانبان الجزائرى والإيطالى جددا إرادتهما لتعميق هذه العلاقات وإعطائها دفعا أقوى وتوسيع التعاون إلى مجال المنشآت البحرية والاستفادة من القدرات والتجارب الإيطالية خاصة فى مجالات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتكنولوجيا المعلومات والطاقات المتجددة".