فرسان قطاع غزة يتنافسون في بطولة قفز الحواجز

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

نظم "اتحاد الفروسية الفلسطيني" في قطاع غزة، الخميس، بطولة محلية لقفز الحواجز، بمشاركة 6 فرسان.

وشهدت البطولة على مستوى القطاع التي انطلقت في نادي "الفارس"، منافسة قوية بين المشاركين، على ارتفاع 120 سنتيمترا لعارضة القفز.

وأفاد مصطفى الغلايني، مدرب الفروسية، في حديث مع الخليج 365، أنه شارك في البطولة 6 فرسان من فئة المتقدمين، تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 20 عاما.

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وذكر الغلاييني أن البطولة تعقد مرة سنويا؛ "بهدف رفع مستوى الفرسان وتأهيلهم للمشاركة بأي بطولات دولية".

وشارك في البطولة، 3 أندية للفروسية على مستوى القطاع، وهم، نادي "الفارس"، و"الجواد"، و"الأصدقاء".

ويعيش القطاع، حصارا إسرائيليا خانقا منذ 13 سنة، يقيد حركة التنقل منه وإليه، إذ تتحكم إسرائيل بمعظم تفاصيل حياة السكان، الأمر الذي أدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة.

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