قلق أممي من ممارسات إرهابيي "ي ب ك" ضد أطفال سوريا

أنقرة / توفيق دورول / الخليج 365

أعرب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، عن قلقه إزاء ممارسات إرهابيي تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" ضد الأطفال في سوريا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المجلس، حول حقوق الأطفال في سوريا، تحت عنوان: "لقد محوا أحلام أطفالي".

ووثق التقرير معلومات عن تجنيد التنظيم الإرهابي، الأطفال في محافظات الرقة والحسكة وحلب، ومدينة "عين العرب" التابعة لحلب.

وأوضح أن الأولياء في مناطق سيطرة "ي ب ك"، فضلوا تدريس أولادهم بأنفسهم بدل إرسالهم إلى مدارس خاضعة لسيطرة الإرهابيين، خشية عدم قبول شهاداتهم من قبل النظام السوري.

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وأشار التقرير إلى تعرض الأطفال المسجلين في مدارس النظام، لمضايقات عند نقاط التفتيش من قبل الإرهابيين.

وذكر أن أحد الآباء كان يلبس أطفاله ثيابا عادية خلال عبورهم حواجز إرهابيي التنظيم نحو مدارس النظام، وذلك لحماية أطفاله منهم، ومن ثم يستبدلها بالزي المدرسي.

ولفت التقرير إلى توجيه التنظيم تهديدات للأسر التي ألحقت أطفالها بمدارس النظام.

وأعرب عن دعم المجلس لتنفيذ السلطات المحلية مناهج تعليمية بالمدارس في مدن جرابلس والباب وعفرين (تتبع حلب) بدعم من السلطات التركية.

وأبدى التقرير الأممي قلقه من التأثير السلبي لغارات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على المدنيين.

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