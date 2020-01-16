الإفراج عن أحد موظفي مكتب الخليج 365 في القاهرة

أنقرة/ الخليج 365
أعلن رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365، مديرها العام، شنول قازانجي، الخميس، إطلاق سراح أحد مظفي الوكالة الأربعة الموقوفين في مصر.
وأكد قازانجي، في تصريح للأناضول، أنه تم الإفراج عن المواطن التركي حلمي بالجي.
وأضاف "ننتظر الإفراج عن باقي موظفينا بكفالة".
ومساء الثلاثاء، اقتحمت قوات الأمن المصرية مكتب وكالة الخليج 365 بالقاهرة، وأوقفت 4 صحفيين وموظفين بينهم مواطن تركي، واقتادتهم إلى مكان مجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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