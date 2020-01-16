رئيس المجلس الأوروبي يبحث مع بوتين التطورات في ليبيا

بروكسل/ يوسف خطيب/ الخليج 365

بحث رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر التطورات في ليبيا.

وأوضح بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، الخميس، أن ميشيل وبوتين، بحثا هاتفياً، آخر التطورات في ليبيا، وأهمية وقف الاشتباكات فيها.

وأضاف أن الأزمة الليبية تشكل مخاطر جدية في المنطقة، مؤكداً أن الاتحاد يدعم مبادرة الأمم المتحدة، ومسار برلين.

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وأعرب الطرفان عن أملهما في أن تتوصل الأطراف الليبية على اتفاق لوقف إطلاق النار، وأن تستأنف العملية السياسية في البلاد.

وفي سياق آخر، جدد ميشيل موقف الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا، مؤكداً أن الاتحاد يؤيد استقلال وسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

وفي محاولة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، تستضيف برلين، الأحد، قمة دعت إليها كلا من رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وخليفة حفتر و11 دولة أخرى، هي: الولايات المتحدة، بريطانيا، روسيا، فرنسا، الصين، تركيا، إيطاليا، الإمارات، مصر، الجزائر، الكونغو.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.